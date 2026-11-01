Лебоснуани победил Хасанова на турнире UFC Fight Night 292, бой остановил врач

Американский боец Жан-Поль Лебоснуани победил азербайджанца Фармана Хасанова в поединке на турнире UFC Fight Night 292 в Лас-Вегасе (США).

Бой в полусреднем весе завершился в третьем раунде. Лебоснуани одержал победу техническим нокаутом (встреча была остановлена врачом из-за рассечения у Хасанова).

27-летний Лебоснуани в профессиональных ММА одержал 12-ю победу при 2 поражениях. У 31-летнего Хасанова 6 побед и 1 поражение.

ММА UFC: Лебоснуани — Хасанов

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