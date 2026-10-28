Монсон: «Я большой поклонник Петра Яна»

Бывший боец UFC Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» оценил победу россиянина Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я большой поклонник Петра Яна. Почему? Потому что он завоевал чемпионский титул, затем потерял его, а потом снова вернул себе. В единоборствах это сложнейшая задача — стать чемпионом, утратить пояс, а затем вернуться и снова его завоевать. А теперь он еще и успешно защитил свой титул. Я очень ценю Петра Яна. Какое-то время он тренировался в моей команде — American Top Team во Флориде. Он отличный парень и настоящий командный игрок. Я его большой фанат, поэтому очень рад, что он победил. Бой был очень упорным, но он заслужил эту победу, и я желаю ему всего наилучшего в будущем», — сказал Монсон «СЭ».

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. В профессиональных ММА на его счету 21 победа и 5 поражений.

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