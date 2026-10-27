Глава ФИАС Шестаков предложил Уайту провести турнир UFC в Москве в 2027 году

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков обратился к главе UFC Дэйне Уайту с предложением организовать турнир промоушена в Москве в 2027 году, сообщает пресс-служба организации.

24 октября на пресс-конференции после турнира UFC 333 в Абу-Даби Уайт заявил, что организация пока не обсуждала проведение соревнований в России, однако допустил такую возможность.

«Реагируя на ваше заявление, я хочу предложить вам нашу площадку, которая оптимально подходит для возвращения UFC в Россию, — Международный центр самбо в Москве.

В этой связи предлагаю вам рассмотреть возможность включения Москвы в календарь UFC на 2027 год. Мы будем рады организовать для вас и вашей команды ознакомительный визит и инспекцию арены в любое удобное время», — заявил Шестаков.

UFC трижды проводила турниры в России. Первый состоялся в сентябре 2018 года в Москве, второй — в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге. Последний турнир прошел 9 ноября 2019 года в Москве. В главном поединке россиянин Забит Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара единогласным решением судей.