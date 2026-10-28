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Емельяненко высоко оценил технику Шевченко: «Выделяется, очень хорошая»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Валентина Шевченко.
Фото Getty Images

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» поделился мнением о мастерстве Валентины Шевченко.

— Валентина Шевченко, на мой взгляд, в плане техники превосходит очень многих бойцов-мужчин, а где-то, может быть, даже лучшая в мире. Ваше мнение?

— Согласен, да. По технике девочка выделяется, очень хорошая. И? Уважение, молодец. Но это не значит, что я за женские бои, — сказал Емельяненко «СЭ».

38-летняя Шевченко — чемпион UFC в женском наилегчайшем весе. Спортсменка за карьеру одержала 26 побед, потерпела 4 поражения и завершила 1 поединок вничью.

Федор Емельяненко.«На улице не дрался никогда, уходил». Федор Емельяненко — интервью после 50-летия

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Валентина Шевченко (MMA)
Федор Емельяненко
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