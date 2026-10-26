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Яна Сантос — Луана Сантос: дата и время боя UFC, где смотреть трансляцию 1 ноября 2026 года

Яна Сантос — Луана Сантос: во сколько начало боя UFC, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Яна Сантос.
Фото Global Look Press

Россиянка Яна Сантос и бразильянка Луана Сантос проведут бой в женском легчайшем весе (до 61,2 кг) на турнире UFC Fight Night 292 в Лас-Вегасе (США). Поединок пройдет на арене Meta APEX в ночь 31 октября на 1 ноября. Бой включен в основной кард. Ориентировочное время выхода спортсменок в октагон — около 04.30 мск.

Яна Сантос занимает шестое место в рейтинге женского легчайшего дивизиона UFC, Луана Сантос — седьмое.

ММА UFC: Сантос — Сантос

В России прямую трансляцию UFC Fight Night 292 покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Телеканал «Матч! Боец» запланировал прямой эфир с 03.00 мск. В его телепрограмме отдельно указаны поединки Ренато Мойкано — Том Нолан и Яна Сантос — Луана Сантос. Весь турнир также будет доступен на платном сервисе UFC Fight Pass, включая предварительный кард с 00.00 мск.

Яна Сантос (Россия) — 17 побед, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся (NC). Россиянка одержала 7 побед нокаутами или техническими нокаутами, 1 — болевым или удушающим приемом и 9 — судейскими решениями. Последний бой Яна провела 4 октября 2025 года, когда победила американку Мэйси Чиассон.

Луана Сантос (Бразилия) — 11 побед и 2 поражения. В ее активе 1 победа нокаутом, 5 — приемами и 5 — решениями судей. В предыдущем поединке, который состоялся 20 июня 2026 года, бразильянка победила Карол Розу.

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