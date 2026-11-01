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Ренато Мойкано — Том Нолан: во сколько начало боя UFC Fight Night 292, где смотреть трансляцию 1 ноября 2026

Ренато Мойкано — Том Нолан: во сколько начало боя UFC Fight Night 292

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ренато Мойкано.
Фото Global Look Press

Бразилец Ренато Мойкано и австралиец Том Нолан проведут главный бой турнира UFC Fight Night 292 (UFC Vegas 123). Поединок в легком весе состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) утром 1 ноября.

ММА UFC: Мойкано — Нолан

Предварительный кард начнется в 00.00 мск, основной — в 03.00.

Выход Мойкано и Нолана в октагон ожидается ориентировочно после 05.00 по московскому времени.

Где смотреть бой Мойкано — Нолан 1 ноября

В России прямую трансляцию турнира покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 02.00 мск. Платный телеканал «Матч! Боец» покажет турнир в полном объеме с 00.00 мск.

Весь турнир, включая предварительные бои, доступен на официальной платформе UFC Fight Pass по подписке.

Следить за ключевыми событиями боя Мойкано — Нолан можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Ренато Мойкано подходит к встрече с профессиональным рекордом 21 победа, 7 поражений и 1 ничья. Бразилец занимает 12-е место в рейтинге UFC в легком весе.

Том Нолан одержал 11 побед при 1 поражении и располагается на 14-й строчке рейтинга. Австралиец выиграл пять предыдущих поединков.

Бой рассчитан на пять раундов. В соглавном событии турнира встретятся Рэнди Браун и Джейкоби Смит.

UFC: время начала боя Мойкано — Нолан, расписание, трансляции, результаты и последние новости ММА

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Ренато Мойкано
UFC
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