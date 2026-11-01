Ренато Мойкано — Том Нолан: прямая трансляция боя UFC Fight Night 292

Ренато Мойкано и Том Нолан встретятся в главном событии турнира UFC Fight Night 292 в Лас-Вегасе (США). Соревнования пройдут на арене UFC Apex в ночь на 1 ноября.

Предварительные бои UFC Fight Night 292 начнутся в 00.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03.00 мск. Поединок Мойкано и Нолана состоится последним, ориентировочно после 05.00 мск.

Бесплатно смотреть турнир можно на федеральном телеканале «Матч ТВ» с 02.00 мск. Телеканал «Матч! Боец» начнет показ вечера смешанных единоборств в 00.00.

Официальная онлайн-трансляция всех боев доступна на UFC Fight Pass по платной подписке. В США турнир покажет Paramount+.

Следить за ключевыми событиями главного поединка и его результатом можно в матч-центре ММА «СЭ».

Мойкано занимает 12-е место в рейтинге легковесов UFC, Нолан — 14-е. Победитель получит возможность улучшить позиции в дивизионе.

UFC: прямая трансляция боя Мойкано — Нолан, расписание турнира, результаты, статистика бойцов и последние новости