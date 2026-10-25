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Махачев отреагировал на анонс боя Пратеса и Моралеса за временный титул UFC

Никита Давыдов

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев прокомментировал организацию поединка между бразильцем Карлосом Пратесом и эквадорцем Майклом Моралесом за временный титул в категории до 77 кг.

Бой Пратеса и Моралеса состоится 30 января 2027 года на турнире UFC 336 в Торонто (Канада). Победитель получит право встретиться с Махачевым в поединке за объединение титулов.

«Мы должны выяснить, кто лучше и кто больше заслуживает этого. Как только мы выясним, кто является настоящим претендентом, мы сразу же вернемся!» — написал Махачев в социальных сетях.

На счету 33-летнего Пратеса 24 победы и 7 поражений в ММА. 27-летний Моралес выиграл все 19 поединков в профессиональной карьере.

Махачев провел последний бой в августе 2026 года на турнире UFC 330, победив Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей.

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Ислам Махачев
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