Губерниев поздравил Яна с победой над Двалишвили: «Петр провел один из самых ярких поединков в карьере»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» впечатлениями от победы российского бойца Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Он показал невероятный уровень готовности. Бой прошел с его преимуществом. Ян провел один из самых ярких поединков в карьере. Приятно очень, что отпраздновал, окутавшись в российский флаг. Петр — большой молодец, поздравляю его!», — сказал Губерниев «СЭ».

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. В профессиональных ММА у него 21 победа и 5 поражений.

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