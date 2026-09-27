Барселос пришел в сознание после поединка с Росасом на турнире UFC Fight Night 289

Бразильский боец Раони Барселос находится в сознании после поединка с американцем Раулем Росасом Джуниором. Он способен говорить и двигать пальцами рук и ног, сообщил журналист Ариэль Хельвани.

По данным источника, в настоящее время 39-летнему бразильцу делают компьютерную томографию в одной из клиник Лас-Вегаса (США), где проходил поединок.

Ранее репортер UFC Эвелин Родригес сообщила, что Барселос пришел в сознание во время транспортировки в медицинское учреждение.

В пятом раунде поединка с Росасом бразилец потерял сознание после тейкдауна в исполнении соперника. Американец не стал развивать атаку, а рефери немедленно остановил поединок. К моменту оглашения результатов Барселос так и не пришел в себя.

У Барселоса 22 победы и 6 поражений в профессиональных ММА.

ММА UFC: Росас Джуниор — Барселос