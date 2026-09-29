Барселос после поединка с Росасом на UFC Fight Night 289 и госпитализации: «Я обещал великий бой и сдержал это обещание»

Бразильский боец Раони Барселос рассказал о своем самочувствии после боя с американцем Раулем Росасом Джуниором на турнире UFC Fight Night 289 в Лас-Вегасе (США).

«Привет всем, я просто хочу, чтобы вы все знали, что у меня все отлично, и как только смогу, я отправлю вам всем видео. Спасибо огромное всем за любовь, поддержку и молитвы! Я обещал великий бой и сдержал это обещание. Слава Богу, и спасибо всем, кто сражался вместе со мной — и внутри той клетки, и за ее пределами», — написал 39-летний бразилец в соцсети.

В поединке в легчайшем весе 21-летний Росас одержал победу над Барселосом — нокаут случился в пятом раунде. Росас прижал оппонента к ограждению, вошел в клинч, затем выполнил тейкдаун и бросил бразильского бойца на канвас. Спустя считанные секунды Барселос потерял сознание. Росас не стал продолжать атаку, а рефери тут же остановил бой.

К моменту объявления результата Барселос все еще не пришел в себя — его увезли из клетки на носилках. Позднее стало известно, что его госпитализировали.

В профессиональных ММА у Барселоса 22 победы и 6 поражений.