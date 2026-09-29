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Росас о поединке с Барселосом на UFC Fight Night 289: «Мы оба подтолкнули друг друга к нашим пределам»

Росас о поединке с Барселосом на UFC Fight Night 289: «Мы оба подтолкнули друг друга к нашим пределам»

Павел Лопатко

Американский боец Рауль Росас Джуниор поделился эмоциями от боя с бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Fight Night 289 в Лас-Вегасе (США).

Бой в легчайшем весе завершился победой 21-летнего Росаса в 5-м раунде. Он нокаутировал 39-летнего соперника.

«История продолжается. Какая особенная ночь! Возможность возглавить свой первый главный бой в 21 год, мечты становятся реальностью — все благодаря тяжелому труду и Божьему плану. Я чувствовал себя отлично, знал, что меня ждет война, и получил много удовольствия. Молитвы моему сопернику — мы оба подтолкнули друг друга к нашим пределам, мы оставили там все. Спасибо всем, кто помогает мне становиться лучше каждый день и верит в меня», — написал боец.

В концовке поединка Росас зафиксировал соперника у ограждения, перешел в клинч, после чего провел тейкдаун и жестко бросил бразильца на канвас. Спустя несколько секунд Барселос потерял сознание. Росас не стал продолжать атаку, и рефери тут же остановил бой. К моменту объявления итогов Барселос так и не пришел в себя — его вынесли из клетки на носилках.

Теперь у американца в профессиональных ММА 13 побед и 1 поражение.

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Рауль Росас мл.
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