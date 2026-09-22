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UFC Fight Night 289 Росас Джуниор — Барселос: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию 27 сентября 2026

UFC Fight Night 289 Росас Джуниор — Барселос: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Раони Барселос.
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night 289 пройдет в UFC Apex в Лас-Вегасе. В США шоу состоится ночью воскресенья, 27 сентября. Главным событием станет бой легчайшего веса между Раулем Росасом-младшим и Раони Барселосом.

Начало предварительного карда — в 00.00 мск. Главный кард стартует в 03.00 мск.

UFC Fight Night 289: полный кард

Основной кард

  • Рауль Росас-младший (13-1) — Раони Барселос (22-5).
  • Родолфу Виейра (11-5) — Роберт Брычек (18-7).
  • Брэди Хистэнд (9-2) — Ринья Накамура (10-1).
  • Мехеммедели Османли (12-1) — Илимбек Акылбек (9-3).
  • Мелисса Амайя (8-0) — Валеска Машаду (15-4).
  • Джосайя Харрелл (11-1) — Элвес Бренер (16-6).

Предварительный кард

  • Родолфу Беллату (13-3-1) — Кристиан Эдвардс (8-5).
  • Монтел Джексон (15-4) — Рики Саймон (22-7-1).
  • Джон Кастанеда (21-8-1) — Алатенгили (17-10-2).
  • Норма Дюмон (13-3) — Айлин Перес (13-2).
  • Ванесса Демопулос (11-8) — Ясмин Жауреги (11-2).

Где смотреть UFC Fight Night 289

В США предварительный и основной кард официально покажет Paramount+. В России трансляция турнира в полном объеме пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 00.30 по московскому времени. Трансляция главных боев карда также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт» в 1.30 мск.

Следить за результатами всех боев можно в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

UFC: расписание турниров, полный кард, результаты боев, трансляции и последние новости

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Раони Барселос
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