UFC Fight Night 289 Росас Джуниор — Барселос: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night 289 пройдет в UFC Apex в Лас-Вегасе. В США шоу состоится ночью воскресенья, 27 сентября. Главным событием станет бой легчайшего веса между Раулем Росасом-младшим и Раони Барселосом.
Начало предварительного карда — в 00.00 мск. Главный кард стартует в 03.00 мск.
UFC Fight Night 289: полный кард
Основной кард
- Рауль Росас-младший (13-1) — Раони Барселос (22-5).
- Родолфу Виейра (11-5) — Роберт Брычек (18-7).
- Брэди Хистэнд (9-2) — Ринья Накамура (10-1).
- Мехеммедели Османли (12-1) — Илимбек Акылбек (9-3).
- Мелисса Амайя (8-0) — Валеска Машаду (15-4).
- Джосайя Харрелл (11-1) — Элвес Бренер (16-6).
Предварительный кард
- Родолфу Беллату (13-3-1) — Кристиан Эдвардс (8-5).
- Монтел Джексон (15-4) — Рики Саймон (22-7-1).
- Джон Кастанеда (21-8-1) — Алатенгили (17-10-2).
- Норма Дюмон (13-3) — Айлин Перес (13-2).
- Ванесса Демопулос (11-8) — Ясмин Жауреги (11-2).
Где смотреть UFC Fight Night 289
В США предварительный и основной кард официально покажет Paramount+. В России трансляция турнира в полном объеме пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 00.30 по московскому времени. Трансляция главных боев карда также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт» в 1.30 мск.
Следить за результатами всех боев можно в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».
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