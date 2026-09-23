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Павлович сообщил, что скоро проведет следующий бой в UFC

Павлович сообщил, что скоро проведет следующий бой в UFC

Сергей Ярошенко

Российский боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович сообщил, что в скором времени проведет следующий поединок.

«Скоро буду в клетке», — написал Павлович в социальных сетях.

33-летний Павлович выступает в UFC с 2018 года. За это время россиянин провел 12 боев, в которых одержал девять побед и потерпел три поражения.

Последний поединок Павлович провел в мае на турнире UFC Fight Night 277. Россиянин нокаутировал бразильца Таллисона Тейшейру.

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Сергей Павлович
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