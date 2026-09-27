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Рауль Росас Джуниор — Раони Барселос: прямая трансляция боя UFC, где смотреть трансляцию 27 сентября 2026

Рауль Росас Джуниор — Раони Барселос: прямая трансляция боя UFC, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рауль Росас Джуниор.
Фото Getty Images

Американский боец Рауль Росас Джуниор и бразилец Раони Барселосом проведут бой в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night 289 в ночь с 26 на 27 сентября. Вечер ММА состоится на арене Meta Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главный бой ожидается около 05.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию поединка UFC Fight Night 289 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

ММА UFC: Росас Джуниор — Барселос

Результаты поединка Рауль Росас Джуниор — Раони Барселос можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Рекорд 21-летнего Росаса Джуниора — 12-1. На счету 39-летнего Барселоса рекорд в ММА — 22 победы и 5 поражений.

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Раони Барселос
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