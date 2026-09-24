Царукян поднялся на третье место в рейтинге лучших бойцов России

Легковес UFC Арман Царукян после победы нокаутом над Маурисио Руффи поднялся на третье место в рейтинге топ-15 лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий. Вернулся в рейтинг Евгений Гончаров, который в АСА победил единогласным решением бывшего топа UFC Жаилтона Алмейду. Боец UFC Умар Нурмагомедов, проигравший Сонгу Ядонгу, потерял одну позицию — теперь он 11-й.

Рейтинг составляется ММА-журналистами, блогерами и экспертами и обновляется ежемесячно. На этот раз в голосовании приняли участие 30 человек.

Топ-15

1. Ислам Махачев — 480 баллов (450 + 30 упоминаний в анкетах)

2. Петр Ян — 441 (411 + 30)

3. Арман Царукян — 384 (354+ 30)

4. Хамзат Чимаев — 338 (308 + 30)

5. Магомед Анкалаев — 317 (287 + 30)

6. Александр Волков — 314 (284 + 30)

7. Вадим Немков — 301 (271 + 30)

8. Мовсар Евлоев — 293 (264 + 29)

9. Усман Нурмагомедов — 283 (253 + 30)

10. Сергей Павлович — 195 (167 + 28)

11. Умар Нурмагомедов — 132 (110 + 22)

12. Магомедрасул Гасанов — 99 (80 + 19)

13. Евгений Гончаров — 95 (72 + 23)

14. Ризван Куниев — 60 (47 + 13)

15. Муслим Магомедов — 51 (41 + 10)

Не вошли в топ-15, но попали в анкеты респондентов:

Ислам Омаров — 47 (37 + 10)

Абдулазиз Абдулвахабов — 37 (30 + 7)

Азамат Мурзаканов — 27 (20 + 7)

Эдуард Вартанян — 23 (17 + 6)

Шара Буллет / Шарабутдин Магомедов — 19 (14 + 5)

Богдан Гуськов — 19 (14 + 5)

Шамиль Мусаев — 17 (14 + 3)

Алихан Вахаев — 13 (11 + 2)

Александр Шаблий — 10 (6 + 4)

Абубакар Вагаев — 9 (6 + 3)

Абус Магомедов — 8 (5 + 3)

Икрам Алискеров — 6 (4 + 2)

Мовлид Хайбулаев — 6 (4 + 2)

Биберт Туменов — 6 (5 + 1)

Олег Попов — 6 (4 + 2)

Гаджи Рабаданов — 5 (4 + 1)

Абдул-Рахман Яхьяев — 4 (3 + 1)

Александр Шлеменко — 3 (2 + 1)

Сергей Билостенный — 2 (1 + 1)

Денис Гольцов — 2 (1 + 1)

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков, Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Павел Задорин (Мета ММА), Николай Заболотный (тг-канал «Ушатайка»), Армен Гулян, Игорь Лазорин (ТАСС), Илья Андреев («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов, Максим Яковлев («Чемпионат.ком»).

Правила. В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.