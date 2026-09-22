Царукян поднялся на 13-е место рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян занял 13-е место в обновленном рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

В ночь с 19 на 20 сентября Царукян нокаутировал бразильца Маурисио Руффи в первом раунде соглавного боя турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе. Эта победа стала для него 24-й в профессиональных ММА при 3 поражениях.

Рейтинг возглавляет россиянин Ислам Махачев. На второй позиции располагается австралиец Алекс Волкановски. В тройку вошел американец Джастин Гейджи, а россиянин Петр Ян опустился на четвертое место.

Рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (топ-10):

1. Ислам Махачев

2. Алекс Волкановски

3. Джастин Гейджи

4. Петр Ян

5. Илия Топурия

6. Джошуа Ван

7. Шон Стрикленд

8. Том Аспиналл

9. Мераб Двалишвили

10. Алекс Перейра

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