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Рауль Росас Джуниор — Раони Барселос: во сколько начало боя UFC, где смотреть трансляцию 27 сентября 2026

Рауль Росас Джуниор — Раони Барселос: во сколько начало боя UFC, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Раони Барселос.
Фото Getty Images

Рауль Росас Джуниор (США) проведет пятираундовый бой с Раони Барселосом (Бразилия) на турнире UFC Fight Night 289 в ночь с 26 на 27 сентября. Турнир пройдет на арене Meta Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало главного боя — ориентировочно в 05.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию главного боя UFC Fight Night 289 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Результаты поединка можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Профессиональный рекорд 21-летнего Росаса Джуниора в ММА — 12-1. На счету 39-летнего Барселоса в смешанных единоборствах — 22 победы и 5 поражений.

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Раони Барселос
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