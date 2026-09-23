Царукян прокомментировал обвинения Топурии в жульничестве в адрес Гейджи: «Чушь полная»

Российский и армянский боец UFC Арман Царукян отреагировал на слова испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии о том, что американец Джастин Гейджи мог что-то положить в перчатки перед их поединком.

15 июня 37-летний американец победил испанца в титульном бою на турнире UFC в Белом доме и впервые в карьере завоевал чемпионский пояс.

«Это чушь полная. Это невозможно. Там есть комиссия. Там три разные организации следят за тобой. Ему нужно двигаться дальше. Просто вернуться и точка. Он просто проиграл», — сказал Царукян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Гейджи занимает третье место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Топурия находится на пятой позиции рейтинга, а Царукян — на 13-й.

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