Османли дисквалифицировали за запрещенный прием в поединке с Акылбеком на UFC Fight Night 289

Представитель Киргизии Илимбек Акылбек одержал победу над азербайджанцем Мехеммедали Османли в поединке на турнире UFC Fight Night 289 в Лас-Вегасе (США).

В первом раунде 22-летний Османли ударил коленом в голову 23-летнего Акылбека. Рефери остановил поединок и присудил дисквалификацию Мехеммедали. Оба бойца проводили свой первый поединок в UFC.

У Акылбека теперь 11 побед при 3 поражениях в профессиональных ММА. У Османли 12 побед и 2 поражения.

ММА UFC: Акылбек — Османли