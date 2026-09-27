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Ислам Махачев поставил Хабиба Нурмагомедова на первое место в топе величайших бойцов UFC

Сергей Филин

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев поставил своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова на первое место в списке лучших бойцов в истории американского промоушена.

«Первый — Хабиб Нурмагомедов. Второй — Фрэнки Эдгар. Третий — Джон Джонс. Четвертый — Андерсон Силва», — назвал Махачев свой топ бойцов организации в интервью Sportsnet.

Хабиб Нурмагомедов одержал в профессиональных ММА 29 побед в 29 боях. Он завершил карьеру после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254 в октябре 2020 года.

Рекорд Махачева в смешанных единоборствах — 29 побед и 1 поражение.

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Джон Джонс
Ислам Махачев
Фрэнки Эдгар
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