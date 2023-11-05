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«Хочется уже землицы русской в руку взять...» Наш богатырь Сергей Павлович: бой за титул UFC, Нганну, болтун Аспиналл

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Сергей Павлович и Деррик Льюис.
Фото Global Look Press
Интервью перед поединком за временный пояс UFC в тяжелом весе.

12 ноября рано утром по московскому времени произойдет историческое для российских ММА событие: Сергей Павлович выйдет в клетку против британца Тома Аспиналла, будут биться за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Поединок состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Площадка — легендарный «Мэдисон Сквер Гарден».

Изначально шоу должен был возглавить бой между чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом и бывшим чемпионом Стипе Миочичем. Но Джонс получил травму, поединок сорвался, и в UFC логично решили сделать противостояние Павловича и Аспиналла. Оба — яркие финишеры, и если Сергей — чистый нокаутер, то Том заканчивает поединки и нокаутами, так и сабмишенами. Шансы можно расценить как 50 на 50, поскольку оба очень и очень сильны. Бой Павловича и Аспиналла чисто по спортивной вывеске — едва ли не бой года в UFC.

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За неделю до UFC 295 мы связались с Павловичем и записали 10-минутное интервью.

— Считаешь ли, что именно ваш бой определит действительно сильнейшего тяжеловеса дивизиона? А не бой Джонса и Миочича?

— Да, для меня это настоящий пояс. Конечно [считаю]. Ни в коем случае никого ничем не хочу обидеть. Но у Стипе Миочича простой два с чем-то года, а Джон Джонс получил травму. И сейчас сильнейшие ребята будут сражаться за пояс.

— Ты до этого уже дважды готовился к поединку с Аспиналлом. Вы должны были встретиться то в 2020 году, то в 2021-м. На что обращал внимание при подготовке?

— Как и всех соперников рассматривали, просматривали. Разбирали сильные и старые стороны. Все у нас всегда по плану. Каждого соперника просматриваем, строим под него тактику. Мы полностью знаем его сильные и слабые стороны. Я готов к бою на все 100 процентов. Мы его просмотрели, изучили, все в порядке, все нормально, полностью готов на все пять раундов. Осталось только зайти в клетку, а там уже будем смотреть.

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— Что хорошего в Томе?

— Скоростной парень. Умеет бить, бороться, молодой, крепкий.

— А минусы какие?

— Много разговаривает! Он же говорил, что я, оказывается, два раза снимался, убегал.

— Зацепило?

— Нет, не зацепило. Но я никогда не снимался. Или визы не было, или какие-то ковидные истории. Мне кажется, в нашем деле ребята — профессионалы, и понимание совсем другое. У нас нет такого, что кто-то снялся. О другом мысли.

— Нет ли такого, что главная задача — не дать себя перевести?

— Конечно, надо быть начеку. Надо контролировать, держать дистанцию, внимательно наблюдать, что он будет делать. Его задачей будет попытаться с разных этажей подергать, свою работу навязать. Моей задачей будет защититься от его работы и навязать свою. Здесь будет не только бой мышц и грубой силы, нужно будет еще и думать, очень хорошо думать.

Фото Соцсети

— Камил Гаджиев сказал, что в 2017 году у тебя дела с партером были не очень. А как сейчас?

— Я бы не сказал, что дела с партером были не очень. Я просто всегда говорил, что лучше в стойке. Но я всегда в принципе нормально боролся. Когда произошло подписание в UFC, мы очень много работали над всеми аспектами, велась большая работа по всем направлениям.

— Когда в последний на тренировке, когда боролся в партере, ты выбирался из сложной позиции — и тренер тебя за это хвалил?

— Три раза в неделю у нас борьба, вожусь с очень хорошими ребятами. Тренер, Стив Мокко, всегда похвалит, когда выйдешь из сложного положения или не дашь сделать проход, подбодрит. Конкретный случай не вспомню. Постоянно возимся. Не стоит смысла на это внимания обращать. Тут играет роль проделанный объем работы в целом.

— Но у тебя бывает, что ты кого-то вынуждаешь сдаться — или удушающим, или болевым?

— Знаешь, как... Я больше акцент делаю на другом. Потому что я не стараюсь работать в партере в бою. У меня чуть на другое ориентир. У меня другие задачи.

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— Кто у тебя будет в углу?

— Андрей Клопнев, Артем Левин, Стив Мокко и мой менеджер Ризван Магомедов.

— А кто твои спарринг-партнеры?

— Марсело Голм, Саид [Соума], еще ребята. С Андреем Орловским тоже хватает. В АТТ тяжей хватает.

— Помимо своего сильного удара, тебя еще выделает, как ты чужие удары держишь. Кто из твоих соперников в UFC нанес самый сильный удар, который ты пропустил?

— Самые тяжелые удары — на тренировках. Вот эта невидимая работа в спаррингах.

Фото Global Look Press

— То есть в боях ты не чувствовал, что пропустил сильный удар?

— Честно сказать, не было такого. А вот на тренировках искры летали.

— А на тренировках кто жестче всех попадал?

— Мы хорошо рубились с Саней Волковым. Были жестокие спарринги, хорошие, приближенные к бою.

— Чем объясняешь, что он так неудачно провел бой с Аспиналлом?

— Честно скажу: я готовился с ним и думал, что он 100 процентов выиграет, выиграет спокойно (Павлович бился в том же карде с Шамилем Абдурахимовым и победил техническим нокаутом. — Прим. «СЭ»). Не знаю, может быть, какие-то травмы были, может, еще какие-то вещи повлияли...

— Деррик Льюис сказал нам, что твои удары не почувствовал. Ты как его слова воспринял — со смехом, с раздражением?

— Мы же понимаем, что, когда он говорит обо мне какие-то такие вещи, это придает ему медийки. Это работа на свой пиар. Это у нас такое будет выглядеть, будто ты пустомелишь. А здесь это нормальные вещи. Поэтому воспринял вообще налегке. Со смехом.

— Смотрел ли бой Франсиса Нганну и Тайсона Фьюри? Смог бы в боксе выступить так же, как Нганну?

— Посмотрел бой, очень понравился. Думаю, смог бы тоже подраться. Смог бы хорошо подготовиться — и спокойно бы подрался.

— С таким же успехом, как Нганну с Фьюри?

— Не знаю. Я не из тех, кто наперед что-то кричит. Но, думаю, неплохо подрался бы.

— Нганну — красавец?

— Молодец, 100 процентов.

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— Есть ли у тебя сейчас связь с Исламом Махачевым? Вы когда-то вместе тренировались. Может, ты его с победой над Алексом Волкановски поздравил?

— Конечно, за ребятами слежу. Хабиб поздравлял меня с крайней победой, с ребятами. Общаемся по возможности. Сейчас времени мало свободного, но я с ребятами на хорошей ноте. Конечно, болел, смотрел [бой Махачева и Волкановски]. Я тебе скажу — я думал, что бой будет все пять раундов. Учитывая, каким был их первый бой — очень конкурентным. И я прям очень удивился — хорошо он [Махачев] дал. Разобрал по полкам, сделал работу как надо и просто съел.

— Ты говорил, что не работаешь с железом — когда у тебя про показатели в жиме лежа спрашивали. Но сейчас-то мы видим — по видео в соцсетях — что с железом ты работаешь и жим лежа делаешь. Так какой жим лежа у Сергея Павловича?

— Честно сказать — я даже не смотрю. У меня есть тренер по физподготовке Николай Токарев, известный уже в широких кругах. У него все записи есть. Он все записывает, фиксирует. Я у него спрашиваю: «Тренер, что сегодня делаем?» Он мне — раз, вывалил. Я посмотрел, ужаснулся и за работу.

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— Тебя уже год в России не было?

— Да-да.

— Когда домой?

— Надеюсь, в ближайшее время. Уже хочется быстрее домой, землицы русской в руку взять.

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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