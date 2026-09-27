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Рауль Росас — Раони Барселос: результат главного боя UFC Fight Night 289 в Лас-Вегасе 27 сентября 2026

Росас победил Барселоса в главном бою UFC Fight Night 289

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американский боец Рауль Росас победил бразильца Раони Барселоса в главном поединке турнира UFC Fight Night 289, который прошел в Лас-Вегасе.

Бой в легчайшем весе завершился в пятом раунде. За три с половиной минуты до окончания поединка Росас перевел соперника в партер, после чего Барселос потерял сознание и не смог продолжить встречу. Рефери остановил бой.

После остановки Росас не стал наносить сопернику дополнительные удары.

Позднее Барселос не смог самостоятельно подняться с канваса и покинул арену на носилках. По информации СМИ, 39-летний бразилец пришел в сознание в машине скорой помощи.

21-летний Росас одержал 13-ю победу в карьере при одном поражении. Для американца эта победа стала шестой подряд. На счету Барселоса 22 победы и шесть поражений.

ММА UFC: Росас Джуниор — Барселос

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Раони Барселос
Рауль Росас мл.
UFC
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Барселос пришел в сознание после поединка с Росасом на турнире UFC Fight Night 289
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