Росас победил Барселоса в главном бою UFC Fight Night 289

Американский боец Рауль Росас победил бразильца Раони Барселоса в главном поединке турнира UFC Fight Night 289, который прошел в Лас-Вегасе.

Бой в легчайшем весе завершился в пятом раунде. За три с половиной минуты до окончания поединка Росас перевел соперника в партер, после чего Барселос потерял сознание и не смог продолжить встречу. Рефери остановил бой.

После остановки Росас не стал наносить сопернику дополнительные удары.

Позднее Барселос не смог самостоятельно подняться с канваса и покинул арену на носилках. По информации СМИ, 39-летний бразилец пришел в сознание в машине скорой помощи.

21-летний Росас одержал 13-ю победу в карьере при одном поражении. Для американца эта победа стала шестой подряд. На счету Барселоса 22 победы и шесть поражений.

ММА UFC: Росас Джуниор — Барселос

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