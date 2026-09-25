Россиянин Вагаев проведет бой с австралийцем Малкуном на турнире UFC 333 в Абу-Даби

Бывший чемпион ACA россиянин Абубакар Вагаев проведет бой с австралийцем Джейкобом Малкуном на турнире UFC 333, сообщила пресс-служба американского промоушена.

Бой состоится 24 октября в Абу-Даби. Главным событием вечера станет поединок австралийца Александра Волкановски и россиянина Мовсара Евлоева.

Вагаев дебютировал в UFC 25 июля. Он победил соотечественника Сайгида Изагахмаева на турнире UFC Fight Night 282 раздельным решением судей.

У Вагаева 25 побед при 4 поражениях в профессиональных ММА. Рекорд Малкуна — 10 побед при трех поражениях.

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