Гейджи: «Я не думаю, что Топурия еще раз станет чемпионом в легком весе»

Чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гейджи поделился мнением о перспективах испанца грузинского происхождения Илии Топурии в легкой весовой категории.

«Я действительно думаю, что он создал фальшивый мир раньше, и именно так он и выступал; это работало для него. Вера в то, что он неуязвим. Непобедим. Это невозможно. Никто не непобедим и не неуязвим. Устраивает вечеринки. Обновляет био... Он обновлял свое био, как будто уже победил до того, как бой состоится... Он, честно говоря, должен верить, что я жульничал.

Он не легковес; я думаю, ему стоит спуститься. Я думаю, он может побить Волкановски и стать чемпионом в полулегком весе. Я не думаю, что он еще раз станет чемпионом в легком весе.

Он не может побить Армана. У него будут трудности с Пэдди. Там много собак. Там куча собак. Этот спорт безумен, так что, очевидно, немного удачи, немного шанса всегда присутствует. Может ли он повезти, и достаточно ли он мастеровит? Абсолютно. Я думаю, он недостаточно крупный для легкого веса», — цитирует 37-летнего бойца MMAWeekly.

15 июня Гейджи победил Топурию в титульном бою на турнире в Белом доме. Гейджи впервые в карьере завоевал чемпионский пояс. В профессиональных ММА у него 29 побед и 5 поражений. У Топурии 17 побед и 1 поражение, он бывший чемпион UFC в полулегком весе и в легком весе.