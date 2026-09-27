Росас победил Барселоса на турнире UFC Fight Night 289, бразильца без сознания унесли на носилках

Американский боец Рауль Росас Джуниор победил бразильца Раони Барселоса в поединке на турнире UFC Fight Night 289 в Лас-Вегасе (США).

Бой в легчайшем весе завершился победой 21-летнего Росаса в 5-м раунде. Он нокаутировал 39-летнего соперника. Росас прижал соперника к ограждению, завязал клинч, а следом провел тейкдаун и опрокинул бразильца на канвас.

Через несколько секунд Барселос потерял сознание. Американец не стал развивать атаку, а рефери немедленно остановил поединок.

Барселос так и не пришел в себя к моменту оглашения результатов — бойца увезли из клетки на носилках.

На момент начала пятого раунда по судейским запискам у бразильца было преимущество (39:37, 39:37, 39:36).

Теперь у американца в профессиональных ММА 13 побед и 1 поражение. У Барселоса 22 победы и 6 поражений.

ММА UFC: Росас Джуниор — Барселос