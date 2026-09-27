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Рауль Росас Джуниор — Раони Барселос: результат боя на турнире UFC Fight Night 289 27 сентября 2026

Росас победил Барселоса на турнире UFC Fight Night 289, бразильца без сознания унесли на носилках

Павел Лопатко

Американский боец Рауль Росас Джуниор победил бразильца Раони Барселоса в поединке на турнире UFC Fight Night 289 в Лас-Вегасе (США).

Бой в легчайшем весе завершился победой 21-летнего Росаса в 5-м раунде. Он нокаутировал 39-летнего соперника. Росас прижал соперника к ограждению, завязал клинч, а следом провел тейкдаун и опрокинул бразильца на канвас.

Через несколько секунд Барселос потерял сознание. Американец не стал развивать атаку, а рефери немедленно остановил поединок.

Барселос так и не пришел в себя к моменту оглашения результатов — бойца увезли из клетки на носилках.

На момент начала пятого раунда по судейским запискам у бразильца было преимущество (39:37, 39:37, 39:36).

Теперь у американца в профессиональных ММА 13 побед и 1 поражение. У Барселоса 22 победы и 6 поражений.

ММА UFC: Росас Джуниор — Барселос

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Раони Барселос
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