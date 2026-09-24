Руффи назвал причины поражения от Царукяна на турнире UFC 331

Бразилец Маурисио Руффи впервые подробно высказался о поражении от Армана Царукяна на турнире UFC 331, состоявшемся в субботу. Он опубликовал в социальных сетях видео на португальском языке, в котором разобрал свой план на бой и рассказал об ошибке, которая, по его мнению, стоила ему победы.

«Я подошел к этому бою с такой уверенностью, что хотел впервые пройти через все ситуации и закончить поединок нокаутом в первом раунде. Я хотел преодолеть то, что было у меня в голове, в том числе под влиянием других людей — из-за всех этих разговоров. Кроме того, я хотел доказать самому себе, что со мной все в порядке. Поэтому я хотел защищаться от всех тейкдаунов и не стремился быстро закончить бой. Я хотел выйти из него лучшим бойцом.

Под «лучшим» я имею в виду прохождение через различные ситуации — не только для того, чтобы дать людям ясность, но и для себя самого, чтобы понять, насколько я готов к этому. Я знаю, что готов. Но просто знать об этом недостаточно, чтобы доказать самому себе, что ты готов. Я был на 100процентов сосредоточен на том, чтобы пройти через все возможные ситуации и иметь ответ на каждую из них.

После моей самой первой атаки он оказался в коротком нокдауне. Я сразу это почувствовал. Я чувствовал, что контролирую бой, а когда его потрясло, понял, что он начинает терять силы. Я видел, насколько сильно он почувствовал удар локтем в ребра, когда защищался от падения. Он был потрясен, его глаз почти полностью заплыл. Я постоянно попадал ему по голове и был уверен, что закончу бой во втором раунде. Важно сказать, что ошибка была полностью моей. Это моя вина. Я проявил беспечность. При этом нельзя не отдать должное Арману — он отличный боец.

Когда мне сказали, что осталось 10 секунд, и он вцепился мне в ногу, для меня это было даже хорошо. Я подумал, что он потратит здесь еще немного сил. Начнется второй раунд, и я его нокаутирую. Поэтому для меня это было хорошим развитием событий. Он схватил меня за ногу, а до конца оставалось четыре секунды. Я мог наносить удары. Я мог уйти от сетки, но не хотел этого делать. Я хотел использовать этот момент против него, и это была хорошая идея. Но я просто перестал следить за собой. Я расслабился в защите, чего обычно не делаю, и заплатил за это.

В победе мы празднуем победу. В поражении мы проживаем уроки поражения. Но это не делает меня счастливее или несчастнее, чем я уже есть. Когда этот момент проходит, все заканчивается, а значение имеет то, что ты делаешь каждый день. То, как ты просыпаешься, как живешь, что чувствуешь внутри.

Ребята, большое спасибо за поддержку. У меня все очень хорошо. Я очень счастлив, потому что Иисус делает меня счастливым на 100 процентов. Теперь я буду стремиться становиться лучше и развиваться. Я буду больше тренироваться. Намного больше. Я не хочу легкого боя. Я хочу драться с лучшими в мире. Я хочу показать, что способен очень хорошо побеждать лучших бойцов мира. Поэтому я буду полностью посвящать себя этому и много работать. Большое спасибо за вашу поддержку. Да благословит вас Бог. Ждите меня. Я возвращаюсь в этот спорт со всем, что у меня есть», — сказал Руффи.