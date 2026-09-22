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Российский боец Александр Волков опустился в рейтинге UFC на 4-е место

Россиянин Волков опустился в рейтинге UFC на 4-е место

Павел Лопатко

Промоушен UFC выпустил обновленную версию рейтинга бойцов тяжелого веса (до 120 килограммов).

Француз Сирил Ган был повышен с временного до абсолютного чемпиона в этой категории. До этого стало известно, что англичанин Том Аспиналл освободил титул в связи с проблемами со зрением. Сейчас он занимает 1-е место в рейтинге.

Том Аспиналл.Аспиналл освободил пояс из-за проблем со зрением. Титул перешел к Гану, который и повредил британцу оба глаза

На 2-м месте идет россиянин Сергей Павлович. 3-е место занимает бразилец Алекс Перейра, а 4-е — еще один россиянин Александр Волков. При этом Волков потерял 2 позиции.

В остальном рейтинг остался без изменений.

Рейтинг UFC в тяжелой весовой категории

1. Том Аспиналл (Англия)
2. Сергей Павлович (Россия)
3. Алекс Перейра (Бразилия)
4. Александр Волков (Россия)
5. Ризван Куниев (Россия)
6. Джош Хокит (США)
7. Ккртис Блэйдс (США)
8. Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика)
9. Витор Петрино (Бразилия)
10. Мариу Пинту (Португалия)
11. Вальтер Уокер (Бразилия)
12. Брэндо Перичич (Австралия)
13. Сергей Спивак (Молдова)
14. Мик Паркин (Англия)
15. Шамиль Газиев (Бахрейн)

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Алекс Перейра
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
Сирил Ган
Том Аспиналл
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