Чемпион UFC Стрикленд попал в аварию на внедорожнике и получил сотрясение мозга

Действующий чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд попал в аварию во время поездки на внедорожнике.

Спортсмен сообщил, что получил небольшое сотрясение мозга.

«Ребята, я попал в очень плохую ситуацию. Я позволил своему приятелю сесть за руль, мы перевернулись на скорости около 60 миль в час (96 километров в час). Ударился головой, на мне не было шлема, я идиот», — рассказал Стрикленд в социальных сетях.

35-летний американец одержал 31 победу и потерпел семь поражений в ММА. В мае 2026 года Стрикленд победил Хамзата Чимаева и завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе.

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