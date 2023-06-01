«Скорее всего, всех пригнали за бабки». Орловский — о прощальном бое Федора и потасовке на турнире в США

Интервью бывшего чемпиона UFC перед боем со спарринг-партнером Джона Джонса.

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Кай Кара-Франс встретится с Амиром Альбази. А в прелимах состоится бой Андрея Орловского и Дон'Тейла Мэйеса. Перед боем Орловский рассказал «СЭ», что думает о завершении карьеры Федором Емельяненко, почему не станет поздравлять с победой Джона Джонса и в чем причина недавнего поражения Алексея Олейника нокаутом.

— Месяц назад вы анонсировали бой с Дон'Тейлом Мэйесом в сторис. Отвечая на вопросы подписчиков, вы сказали: «Бой третьего июня. Соперник — Донател какой-то с Альбукерке». Действительно не особо в курсе, кто такой Мейес, или пошутить так решили?

— Нет, я понятия не имел, честно сказать. Донатейл Мэйес... даже сейчас, наверное, неправильно имя выговариваю. Понятия не имел, просто идея была, что я должен был готовиться на мероприятие в Майами. Потом сказали: нет, мы тебя переносим на 28 апреля, по-моему. Потом сказали, что если из тяжей кто-то будет травмирован, я выйду на замену. Там тяжеловес травмировался, а с Шерманом я уже дрался. Поэтому меня поставили на мероприятие в июне. Просто готовился, понятия не имел, кто соперник. И за неделю до того, как я это анонсировал, мне сказали, кто соперник.

Андрей Орловский. Фото UFC

— Мэйес — один из спарринг-партнеров Джона Джонса. От этого он становится более опасным соперником?

— Да в тяжелом весе каждый опасный. Поэтому все нормально. Можно предположить, чего от него ожидать, чему его Джон Джонс научил или не научил. Так что поглядим.

— Недавно в интернете появилось видео с турнира Karate Combat, где началась массовая потасовка после того, как боец кинул капу в фанатов. В какой-то момент в кадре появляетесь вы...

— Не так все было! Чувак, по-моему, был из Пакистана. Большая группа поддержки пришла, поддерживала его. В какой-то момент он снял футболку, начал в сторону французов что-то выкрикивать. А тренер немножко такой: ему пофиг — против ста, десяти, пяти человек идти... Он будет за своего бойца сражаться. И это буквально было на расстоянии вытянутой руки. Кто-то стакан в него кинул или еще что-то, и боец увидел, что его тренер начинает потасовку, он просто забежал на помост и кинул капу.

А какой-то урод рядом сидел, начал мне в лицо своим телефоном тыкать. Я говорю: «Ты че?!» Во-первых, он бесцеремонно подошел, встал на мое место — ладно, хорошо, ради бога. Начал со мной разговаривать, я говорю: да-да... В компании стоял мой менеджер, еще бойцы, из UFC пара пацанов. И он прямо в лицо мне — я ему раз сказал, на второй я просто ударил телефон. И все, разнеслось.

— В феврале карьеру завершил Федор Емельяненко. Вы смотрели этот бой?

— Нет, вообще не смотрел. Знаю, что нокаутом проиграл. Читал.

— Вы давали более оптимистичный прогноз на бой — что Бейдер победит по очкам. Удивились тому, как быстро все случилось?

— Скорее да, чем нет. Потому что я думал, что Емельяненко все-таки психанет и по максимуму выложится.

— После боя Федора проводили 11 легендарных бойцов. Сложно вспомнить, кого еще так провожали. На вас этот момент какое впечатление оказал?

— Давайте начнем с того, что, скорее всего, всех пригнали за бабки, это раз. Во-вторых, ну, наверное, заслужил. Если даже пришли они по собственной инициативе — хорошо.

— По поводу мероприятия, где Алексей Олейник участвовал. Вас расстроило то, каким получилось его возвращение в Россию?

— Леха, мне кажется, немножко не ответственно подошел к подготовке. Поэтому фиг его знает... Чего он пошел с ним в рукопашку, в обмен ударами... Леха Олейник со стажем, с опытом боец. Наверное, если следующий бой будет, уже более серьезно подойдет.

— Там какие-то ограничения в партере были.

— Я не знаю, какие правила. Я так понимаю, новая какая-то организация?

— Это «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Не новая, где-то четыре года. И Александр Емельяненко там дрался.

— Это я видел, мне показалось, пародия какая-то была. Почему рефери остановил, когда он присел на сетку от ударов? Это правила такие? Я просто не в курсе.

— Этого никто не понял.

— Я думал, может, какие-то правила, ограничения.

— Не возникло ощущения, что бой Александра Емельяненко с этим блогером, Ершовым, как будто по какому-то сценарию проходил?

— Он еще и с блогером дрался?

— Соперник Александра с белыми волосами — это был блогер.

— Я даже не знаю, что вам ответить, чтобы показаться профессиональным и не таким циничным в вашем интервью.

Андрей Орловский. Фото UFC

— Вы рассказывали, что сейчас не общаетесь с Джоном Джонсом, хотя раньше неплохо ладили. После впечатляющего возвращения Джонса не появилось желания ему написать, поздравить? Наладить общение.

— Боже упаси. Нет, конечно. Тем более за некоторые его комментарии... Когда я ходил его и в суд поддерживал, блин... Кстати, один из Альбукерке поехал, тренировку пропустил, поехал туда в зал суда. Потом еще... Давайте не будем.

— Само возвращение Джонса вас впечатлило?

— Тот бой, когда он выиграл чемпионский пояс, — не понимаю одного: почему Сириль Ган начал с ним бороться. Он такую же лажу сделал с Нганну. Какая борьба? Он, походу, сумасшедший страйкер. Как он двигается на ногах — как мне кажется, он должен был в одну калитку... Я не знаю... Я, наверное, что-то не понимаю тогда.