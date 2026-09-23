Усман Нурмагомедов: «Могу перебить весь топ-10 легкого дивизиона UFC»

Чемпион PFL в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал возможное продолжение карьеры в UFC.

«Я могу перебить весь легкий дивизион UFC, хоть весь топ-10», — приводит слова Нурмагомедова Red Corner MMA.

В начале августа Нурмагомедов досрочно победил американца Арчи Колгана в главном бою турнира PFL в Нью-Йорке. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде и защитил чемпионский пояс. Этот поединок стал для него последним по действующему контракту с PFL.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил о заинтересованности в подписании Нурмагомедова.

28-летний россиянин провел 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, одержал 22 победы и не потерпел ни одного поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.