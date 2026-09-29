Двалишвили: «Оригинальный пояс UFC стоит 325 тысяч долларов»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал о стоимости оригинального чемпионского пояса промоушена.

«Каждый раз, когда ты выигрываешь, они дают тебе реплику. У тебя может быть только один оригинал, но затем они дают тебе реплики. В клетке тебе вручают настоящий пояс, а потом меняют его на реплику, потому что оригинал стоит 325 тысяч долларов. Для меня он бесценен — никогда в жизни его не продам», — сказал Двалишвилина YouTube-канале американского блогера N3on.

Следующий бой Двалишвили проведет 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) против действующего чемпиона в легчайшем весе россиянина Петра Яна. На кону будет стоять чемпионский пояс. Это станет третьим поединком бойцов.

В марте 2023 года Двалишвили победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025-го россиянин взял реванш на UFC 323, также победив единогласным решением, и завоевал чемпионский титул.

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