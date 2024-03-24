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24 марта, 08:10

UFC on ESPN 53: Железнякова победила Рендон и другие результаты

Давид Хачатрян
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В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC on ESPN 53, в главном бою которого Роуз Намаюнас (12-6) победила Аманду Рибас (13-5) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Наилегчайший вес: Роуз Намаюнас (США) победила Аманду Рибас (Бразилия) — Единогласное решение судей (49-46, 49-46, 48-47).

Тяжелый вес: Карл Уильямс (США) победил Джастина Тафа (Австралия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Средний вес: Эдмен Шахбазян (США) победил Эй Джея Добсона (США) — KO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Пэйтон Толботт (США) победил Кэмерона Сааймана (ЮАР) — TKO, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Юссеф Залал (Марокко) победил Билли Карантильо (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Фернандо Падилья (Мексика) победил Луиса Пахуэло (Перу) — Сабмишн, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Легкий вес: Трей Огден (США) победил Курта Холобо (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Джулиан Эрос (США) победил Рикардо Рамоса (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легчайший вес: Майлз Джонс (США) победил Коди Гибсона (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Ярно Эрренс (Нидерданды) победил Стивена Нгуена (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Дарья Железнякова (Россия) победила Монсеррата Рендон (Мексика) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Андре Лима (Бразилия) победил Игора да Силву (Бразилия) — Дисквалификация (укус).

Тяжелый вес: Мик Паркин (Великобритания) победил Мохаммеда Усмана (Нигерия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

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