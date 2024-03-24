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24 марта, 09:14

Андре Лима получил денежный бонус за «Укус вечера» по итогам UFC on ESPN 53

Давид Хачатрян
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25-летний бразилец Андре Лима (8-0) впервые в истории UFC получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Укус вечера». Его соперник, 20-летний Игор Северино (8-1), укусил его во втором раунде, из-за чего был дисквалифицирован и уволен.

Также бонусы за «Выступление вечера» получили Фернандо Падилья (16-5) и Пэйтон Толботт (8-0), которые досрочно одолели своих оппонентов. Бонус за «Бой вечера» забрали Ярно Эрренс (14-5) и Стивен Нгуен (9-2), чей бой завершился победой Эрренса единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27).

Турнир UFC on ESPN 53 состоялся 23 марта в UFC Apex в Парадайсе, США.

Андре Лима
Игор Северино
UFC
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