Боец UFC уволен после дебютного боя за то, что укусил своего соперника

20-летний бразильский боец Игорь Северино (8-1) был уволен из UFC после дебютного боя на UFC on ESPN 53, где он был дисквалифицирован за то, что укусил своего соперника, Андре Лиму (8-0).

«Это были два перспективных непобежденных бойца. Если ты раздражен и хочешь прекратить бой, есть много способов сделать это, но самое худшее, что ты можешь сделать, — это укусить своего соперника», — приводит слова Даны Уайта ESPN MMA.

Турнир UFC on ESPN 53 состоялся 23 марта в UFC Apex в Парадайсе, США.