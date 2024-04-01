Камил Гаджиев: «У Чимаева будут большие проблемы с Уиттакером»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев предполагает, что в пятираундовом бою у 11-го номера рейтинга в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0) будут проблемы с третьим номером рейтинга Робертом Уиттакером (25-7).

«Я об этом говорил не раз и сейчас скажу, что в пятираундовых боях у Хамзата всегда будут проблемы, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Опять сейчас найдутся люди, которые скажут, что я Хамзата недолюбливаю или еще что-то. Друзья, знаете, вот когда ты в спорте, внутри системы, руководитель организации, тренер или менеджер, то для того, чтобы развивалось то, что рядом с тобой находится, надо стараться быть объективным и честным. То есть мне никогда не было, например, зазорно Виталию Минакову или Володе Менееву, это же мои близкие, или Али [Багаутинову], или Расулу [Мирзаеву], неважно, сказать: «Братец, ты не тренируешься, ты не готов, ты подрался плохо, судьи тебе помогли». Это для того, чтобы человек в следующий раз был лучше. И не надо думать, что если ты сделал какой-то прогноз на бой, значит, ты не любишь этого бойца или посчитал, что он не выиграл. Это не так.

Когда я говорю, что у Хамзата Чимаева есть проблема с пятираундовыми боями, это так и есть, скорее всего, из того, что мы ранее видели, поэтому, если Хамзат эти проблемы преодолел, он точно выиграет у Уиттакера. Технически просто более интересный, более разнообразный, более прикольный Хамзат. Если не преодолел, у него будут большие проблемы с Уиттакером».

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.