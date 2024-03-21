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21 марта, 09:53

Джейк Джилленхол рассказал, как Конор ударил его на съемках фильма «Дом у дороги»

Давид Хачатрян
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Конор Макгрегор и Джейк Джилленхол.
Фото Соцсети

Голливудский актер Джейк Джилленхол заявил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) по ошибке ударил его по-настоящему.

«Он по ошибке ударил меня по лицу, — сказал Джилленхол Джимми Фэллону на шоу The Tonight Show. — Мы делали дубль, где дрались, имитировали драку, а потом шли смотреть на монитор, чтобы увидеть, что получилось, и он всегда был со мной великолепен. Он показывал мне, подсказывал, что делать, и говорил: «О, знаешь, поверни голову, подвигайся немного в ту сторону, чтобы это выглядело более реалистично», а было уже поздно, потому что многие сцены драки мы снимали ночью. Было около трех часов ночи, он говорил: «Да, вот этот левый хук выглядит хорошо, но когда ты делаешь его», и бум, он ударил меня по ошибке. Я такой: «Ого!», а он такой: «О, черт!»

Когда мне сообщили, что он будет сниматься, я был в восторге, потому что его долго упрашивали сыграть эту роль. Но потом я пришел в полный ужас и подумал: «О боже, мне придется имитировать бой с этим парнем, и я должен выглядеть так, как будто я могу». Я остаюсь в неплохой форме, но мы два месяца усиленно тренировались по грэпплингу и MMA».

«Дом у дороги» — это ремейк одноименного фильма 1989 года, где Вышибала Далтон приезжает в провинциальный бар в Миссури и сталкивается с местной бандой. Премьера фильма на стриминг-платформе Amazon Prime Video состоится 21 марта.

Конор Макгрегор
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