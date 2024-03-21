Джон Джонс: «Я продолжаю разговаривать с Богом»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) призвал людей начать общаться с Богом.

«Я сохраняю позитивный настрой и продолжаю разговаривать с Богом. Он всегда открывает мне Себя. Иногда вам кажется, что Он вас не слышит, но на самом деле Он просто отвечает в свое идеальное время. Его время всегда идеально. Начните разговаривать с ним, попросите его открыться вам. Если вы настроены серьезно, вы начнете замечать знаки, и в конце концов они станут очевидными. Любовь и единение ни с чем не сравнимы», — написал Джонс в соцсети X.

Отец Джонса, Артур Джонс, — пастор церкви «Маунт Синай» в Бингемтоне, штат Нью-Йорк. Артур поначалу отговаривал Джона от карьеры в смешанных единоборствах, надеясь, что тот пойдет по его стопам и станет пастором.