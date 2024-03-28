Богатырев: «Если Чимаев грамотно подберет план на бой, то у него есть все, чтобы выиграть Уиттакера»

Российский боец ММА Адам Богатырев поделился ожиданиями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

«В бою Чимаев — Уиттакер все очень неоднозначно. Если Чимаев грамотно подберет план на бой, то у него есть все, чтобы выиграть. Но колоссальный опыт и выносливость Уиттакера могут зарешать. Если не ошибаюсь, то он провел пять или шесть пятираундовых боев, у него серьезный опыт, он знает, как рассчитывать силы», — цитирует Богатырева «РБ Спорт».

Бой между Чимаевым и Уиттакером состоится 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок станет главным событием вечера и пройдет в формате 5 раундов. Победитель этого боя поборется за титул в среднем весе, сообщил президент организации Дана Уайт.

В своей карьере 29-летний Чимаев одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету 33-летнего Уиттакера 25 побед и 7 поражений.