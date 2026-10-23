Волков провел битву взглядов с Куниевым перед боем на турнире UFC 333

Российский боец UFC Александр Волков провел финальную битву взглядов со своим соотечественником Ризваном Куниевым перед поединком на турнире UFC 333.

Бой состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет титульный поединок австралийца Александра Волкановски с россиянином Мовсаром Евлоевым. В со-главном поединке турнира встретятся россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили.

Волков — бывший чемпион промоушенов Bellator и M-1 Challenge. 37-летний россиянин провел в профессиональных ММА 51 бой и одержал 40 побед, в том числе 24 нокаутом.

У 34-летнего Куниева 15 побед при 3 поражениях. Один из его боев завершился ничьей и еще один был признан несостоявшимся.

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