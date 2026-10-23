Тренер Волкановски сравнил чемпиона UFC с Жоржем Сен-Пьером

Тренер Александра Волкановски Юджин Бареман сравнил своего подопечного с бывшим чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером.

В интервью каналу She Loves The Gloves специалист объяснил, что австралиец добился высочайшего уровня за счет дисциплины, постоянной работы и способности подстраиваться под соперников, а не только благодаря природным данным, сообщает MMA Fighting.

«Для меня он — версия Сен-Пьера нашего поколения», — сказал Бареман. Тренер отметил универсальность Волкановски: тот умеет действовать с дальней дистанции, работать первым номером, бороться и защищаться от переводов.

24 октября на UFC 333 в Абу-Даби Волкановски защитит титул полулегкого веса против Мовсара Евлоева, который пока не потерпел ни одного поражения в профессиональных ММА.