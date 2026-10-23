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Хрюнов — о бое Евлоева с Волкановски: «Для всей Ингушетии этот поединок имеет огромное значение»

Константин Белов
Корреспондент

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка россиянина Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.

«Для всей Ингушетии этот бой Евлоева имеет огромное значение. Если Мовсар одержит победу, то станет первым чемпионом UFC из этого региона. Надеюсь, что так и будет. Очень много факторов накладывается, и на Евлоеве большая ответственность. Надеюсь, что он со всем справится и победит Волкановски», — сказал Хрюнов «СЭ».

Мовсар Евлоев.«Почему в Ингушетии долго живут? Любим натуральную еду». Мовсар Евлоев — интервью перед UFC 333

Турнир UFC 333 состоится 24 октября 2026 года на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

В соглавном поединке Петр Ян проведет защиту титула UFC в легчайшем весе в третьем бою против Мераба Двалишвили.

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Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
UFC 333
Владимир Хрюнов
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