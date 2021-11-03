«Кори перестал верить в себя. Стал отходить назад и уставать». Как Петр Ян разобрал Сэндхагена

Интервью с тренером чемпиона.

Петр Ян перед UFC 267 поменял тренировочный лагерь. На этот раз он готовился сначала в Анапе, а затем в ОАЭ (турнир состоялся в Абу-Даби). Петра тренировали заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Кайрат Нурмаганбетов и дзюдоист Андрей Октябринский (тренер по БЖЖ и грэпплингу). Итог вы знаете: Ян победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей, забрав четыре раунда из пяти и взяв титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. На следующий день после боя интервью «СЭ» дал Кайрат Нурмаганбетов.

— Какие задачи ставили перед Петром, и что из этого он смог выполнить?

— План на бой, который мы готовили, он выполнил на 99 процентов. Замечательно слушал угол, выполнил все поставленные задачи, и все получилось. Результат вы увидели у него на талии (улыбается).

— Был ли такой момент, когда вы действительно переживали за Петра?

— Честно, как таковых опасных моментов не было. Где-то застаивался, где-то немножко опаздывал, но это нормально. Это спорт. В принципе то, чего мы ждали от Кори, он это и сделал. Думаю, что план на бой был правильным.

По сути, тактика заключалась в самом простом — в прессинге. Я обратил внимание на то, что Кори в чемпионских раундах просаживается, отдает ноги, дает бить по ним, отдает корпус и старается атаковать только вторым темпом. На этом мы и построили тактику. В первом раунде, который отдали Кори, Петр практически не наносил ударов, но оказывал давление, принимал удары на себя, защищался, старался работать контрпанчером, идя вперед. Это спровоцировало Кори на ошибки, он ошибался, перестал верить в себя — помимо этого, шел назад и уставал.

— Начиная со второго раунда, Кори начал активно бить по корпусу. Насколько эти удары были эффективны, и что о них сказал вам Петр?

— Такого разговора у нас еще не было, но по ходу подготовки мы делали акцент на удар рукой по печени. Если вы обратили внимание, то Петр хорошо перехватывал левым боковым удар Сэндхагена по печени. Также спарринг-партнеры хорошо били Петру по корпусу, кидали в голову ножки, хай-кики, вертушки и колени. Работа была специализированная, спарринг-партнеры имитировали стиль оппонента, поэтому у нас все получилось.

— Концовка пятого раунда, когда Кори в прыжке ударил коленом. Что вы испытали в этот момент?

— Ничего страшного. Я понимал, что ситуация под полным контролем. Даже если Петр где-то застаивается, он понимает, что он делает, и контролирует ситуацию.

— Чего вы больше всего опасались, когда выходили на бой против Кори?

— Сказать, что чего-то опасались... Да, это бои, это ММА, 4-унцовые перчатки, ноги без защиты — здесь все может решить один удар, один прием, но мы очень много работали, готовились, поэтому были уверены в своих силах. Уверенность в себе — это половина победы.

— По вашим личным ощущениям, кто станет следующим соперником Петра?

— По слухам, это Стерлинг, но, честно, пока не могу прогнозировать. Хотелось бы, чтобы соперником стал Ти Джей Диллашоу.

— Когда предложили в соперники Кори Сэндхагена, как вы отреагировали?

— Мы узнали о том, что Стерлинг снялся, за пару дней до того, как вышел анонс, и примерно понимали, что с вероятностью 99 процентов на замену выйдет Кори. Нас это не смутило, ведь парень провел достойный бой против бывшего чемпиона. Он заслужил титульный шанс, поэтому мы не удивились.

— В чем конкретно Петр прибавил за этот лагерь?

— Петр является высококлассным спортсменом, и сложно научить его чему-то новому, что-то показать, но он очень пластичный, и он старается впитывать всю полезную для себя информацию. Он постоянно учится, развивается во всех направлениях — в джиу-джитсу, грэпплинге, функциональной подготовке, ударной технике, муай-тай. Он постоянно учится и прогрессирует.

— Со стороны кажется, что Петр влегкую побеждает.

— Нельзя сказать, что влегкую. Фанаты, зрители видят только верхушку этого айсберга. Они видят всего 25 минут работы. Они видят то, как бойцы выходят в клетку и как на протяжении 25 минут пытаются срезать скальпы друг у друга. Да, это интересно, это шоу, но никто не видит закулисье. Никто не видит, как Петр пахал 8 недель, как он тяжело тренировался. Пахал все время, и только после этого кажется, что победа далась легко. Но нет. Побеждают не в клетке, а в тренажерных, бойцовских залах. Именно там закаляется характер, именно там ты набираешь тот тренировочный объем. Победа в бою — конечно же, в первую очередь твоя, но также и твоих спарринг-партнеров, массажистов, физиологов. Работает огромная команда, помогает становиться тебе лучше с каждым днем.

— Насколько вы допускали, что Кори будет пытаться переводить?

— Мы две или даже две с половиной недели готовились под Стерлинга. Соответственно было очень много грэпплинга, борьбы у стены, вольной борьбы. Мы были готовы к переводам, к попыткам болевых. Я утверждаю, что Кори нас этим не удивил. После того, как Петр начал перебивать его в стойке, было логично, что Кори попробует пройти в ноги.

— После второго или третьего раунда вы отчетливо сказали Петру, что Кори попробует перевести его на землю в середине раунда.

— Я старался следить за поведением Кори. Понимал, что после середины раунда, если у него не идет бой, то он будет пытаться перевести его на нижний уровень. Он был достаточно уверен в своем грэпплинге. Я не могу сказать, что он супергрэпплер, но он неплохой грэпплер, мы видели, как он уходил от армбара, видели, как он сам душил, накидывал приемы, пятку крутил.

Я отследил, что в первую минуту он больше двигается, старается разорвать дистанцию, стреляет джебом и атакует контрпанчами. Во вторую минуту он пытается бить по животу, по ногам, а после третьей минуты пытается пройти в ноги. Так было и в первом раунде, и во втором, и, соответственно, в третьем. После третьего раунда я сказал Петру, что в середине четвертого раунда он, скорее всего, попытается его перевести на землю. Так и получилось.

— Почему в первом раунде Петр принимал удары на себя?

— 25 минут — это очень длинная дистанция, и форсировать не всегда имеет смысл. Есть много примеров, когда спортсмены резво начинали первые два раунда, а уже в третьем или четвертом бои заканчивались досрочно — не в их пользу. Помимо того, чтобы быть готовым драться и оставить всего себя в клетке, ты должен подойти к бою с холодной головой. Вы должны правильно распределять свои силы.

— Петр пропускал те удары намеренно?

— Так и есть. Если вы обратили внимание, то Петр давил на него, принимал удары. Кори пытался пробить, но у него не получалось. Представьте себя на месте Кори: на тебя идет маленький танчик, ты бьешь его киками, бьешь по ногам, коленом, локтем, стреляешь джебом, а он продолжает идти и не меняется. Это психологическое давление, это давление и прессинг. Ты начинаешь терять веру в свои силы, начинаешь нервничать и суетиться. И это не идет тебе на пользу.

— Когда началось ваше сотрудничество с Петром Яном?

— С Петрухой мы знакомы очень давно. Буквально с 15 лет он выступал по боксу, и я тоже, хоть немножко и в разных весах. На одних турнирах бились. Петр — мастер спорта по боксу, выходец из омской школы бокса, можно сказать. Сотни раз встречались на соревнованиях. Потом в одном институте учились, на одном потоке, только Петр на год старше. Часто встречались с зачетками в очередях, долги закрывали (улыбается). Так и познакомились.

Затем Петр начал заниматься ММА. И когда с Ильясом Хамзином (друг Петра Яна и профессиональный боец ММА — Прим. «СЭ») приехал в клуб «Архангел Михаил», провел там несколько тренировок, Петру понравилось, и он пригласил меня в команду. И вот я здесь.