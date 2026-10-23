Диллашоу объяснил, почему в трилогии Яна и Двалишвили важны удары по корпусу

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу назвал работу по корпусу одним из главных элементов третьего боя Петра Яна с Мерабом Двалишвили за пояс чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 333.

В подкасте The Bohnfire для MMA Junkie американец разобрал технику россиянина после декабрьского реванша. По оценке Диллашоу, Ян эффективно использовал джеб и удары ногой с левосторонней стойки, однако может еще активнее атаковать корпус грузинского спортсмена.

Эксперт также обратил внимание на попытки тейкдаунов Двалишвили. Даже неудачные проходы могут сбивать соперника с ритма и создавать возможность для следующих атак.

Третий бой Яна и Двалишвили состоится на UFC 333 24 октября в Абу-Даби. Счет личных встреч равный — 1:1.