Грузина Двалишвили освистали перед боем с россиянином Яном на турнире UFC 333

Болельщики освистали грузинского бойца Мераба Двалишвили перед поединком с чемпионом UFC в легчайшем весе, россиянином Петром Яном.

Перед процедурой взвешивания зал, в котором собралось несколько тысяч зрителей, освистал грузина. Россиянина болельщики встретили аплодисментами.

Третий бой Яна и Двалишвили пройдет 24 октября и станет со-главным поединком турнира UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою вечера встретятся австралиец Александр Волкановски и россиянин Мовсер Евлоев.

«Я выйду и сделаю свое дело, как уже это делал», — приводит слова Яна ТАСС.

Ранее Ян и Двалишвили дважды встречались между собой в октагоне. 11 марта 2023 года грузин победил россиянина единогласным решением судей. 6 декабря 2025 года сильнее оказался Ян. Он одержал победу над грузином единогласным решением и завоевал чемпионский титул на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Рекорд Яна — 20 побед и 5 поражений. На счету Двалишвили 21 победа и 5 поражений.

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