Чемпион UFC Петр Ян намерен набрать более семи килограммов перед боем с Мерабом Двалишвили

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян планирует набрать более 7 килограммов к поединку против грузина Мераба Двалишвили.

Третий бой Яна и Двалишвили состоится на турнире UFC 333 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Петр набирает вес. Будет более 7 кг. Все по плану», — приводит ТАСС слова представителя команды Яна.

Ранее Ян дважды встречался с Двалишвили в октагоне. 11 марта 2023 года грузин победил россиянина единогласным решением судей. 6 декабря 2025 года сильнее оказался Ян. Он одержал победу над грузином единогласным решением и завоевал чемпионский титул на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Рекорд Яна в профессиональных ММА — 20 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа при 5 поражениях.

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