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Евлоев подтвердил, что поставил Нине Драме условие надеть хиджаб перед интервью: «Думал, она откажется»

Сергей Филин

Российский боец UFC Мовсар Евлоев рассказал, что поставил журналистке и инфлюэнсеру Нине Драме условие — он даст интервью только в том случае, если та наденет хиджаб.

Драма согласилась. Она пришла на интервью в хиджабе и закрытом платье.

«Если честно, мне вообще было на это интервью с высокой колокольни. Я хотел отказаться, я просто условие поставил, думал, что она откажется. Я сказал, если хиджаб наденет, то соглашусь. Чтобы просто так наотрез не отказываться. А она согласилась. И мне пришлось сидеть там, интервью давать. Не было [мысли], что она сейчас хиджаб наденет и святой станет. Или мне чет зачтется там. Я сам чем занимаюсь? Послезавтра сам буду в шортиках бегать, как все не поленились упомянуть», — приводит слова Евлоева блогер Адам Зубайраев.

24 октября Евлоев проведет титульный бой с чемпионом UFC в полулегкой весовой категории, австралийцем Александром Волкановски. Поединок станет главным событием турнира UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Рекорд Евлоева в ММА — 20 побед и ни одного поражения. На счету Волкановски 28 побед при 4 поражениях.

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Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
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