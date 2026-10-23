Евлоев, Волкановски, Ян и Двалишвили рассказали, с кем из бойцов UFC предпочли бы застрять в лифте на три часа

Мовсар Евлоев, Александр Волкановски, Петр Ян и Мераб Двалишвили перед UFC 333 в Абу-Даби рассказали, с кем из участников турнира предпочли бы застрять в лифте на три часа.

«Волкановски. Почему нет? Он забавный, он достаточно мудрый. Мы могли бы поговорить о чем-то помимо боев», — приводит слова Евлоева Starzplay.

«С Ниной Драмой. Шучу. Не знаю, кто угодно. Если мы там вместе будем, то решим эту проблему. Волков? С Волковым нельзя, он много кислорода забирает, большой», — отметил Ян.

«С Волковым было бы интересно. Поучиться у него, он очень давно в спорте. У нас одинаковое имя. Назову Волкова (смеется)», — добавил Волкановски.

«Александр Волкановски. Милейший парень, очень хороший. Мы бы поговорили о еде. К сожалению, в карде нет девушек (смеется), поэтому [такой ответ]», — сказал Двалишвили.

Турнир UFC 333 состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 24 октября. В главном бою вечера встретятся Евлоев и Волкановски. Со-главным событием станет поединок Яна с Двалишвили.

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