Евлоев заявил, что не готовит жесткого плана на чемпионский бой с Волкановски

Российский боец Мовсар Евлоев рассказал, как собирается действовать в поединке с Александром Волкановски на турнире UFC 333.

На пресс-конференции в Абу-Даби претендент подчеркнул готовность приспосабливаться к развитию поединка.

«У меня нет плана на бой. Я могу решить любую задачу. Если он предлагает драться в стойке — хорошо, никаких проблем», — сказал Евлоев.

В том же выступлении россиянин допустил победу нокаутом и не согласился с заявлениями чемпиона о том, что он не сможет добиться преимущества в борьбе. Евлоев намерен отстаивать свои сильные стороны, но не ограничиваться только попытками перевода на настил.

Мовсар подходит к главному событию UFC 333 без поражений в профессиональных ММА: в его активе 20 побед. Все десять выступлений россиянина в UFC завершились победами судейским решением. Последний бой он провел в марте 2026 года против Лерона Мерфи и выиграл решением большинства.

Волкановски является действующим чемпионом полулегкой весовой категории. Встреча пройдет 24 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби и рассчитана на пять раундов. В соглавном поединке турнира Петр Ян защитит титул легчайшего веса в третьем бою с Мерабом Двалишвили.