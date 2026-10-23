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Волкановски объяснил, как изменил тренировочный процесс к 38 годам

Антон Роговский

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал об изменениях в подготовке к поединкам по мере взросления.

В разговоре с Associated Press австралиец отметил, что сохранение привычной интенсивности тренировок не обязательно означает прежнюю суммарную нагрузку. В работе над подготовкой ему помогают специалисты команды, отвечающие за восстановление и питание.

Команда чемпиона скорректировала объем нагрузок, но сохранила интенсивность занятий. В подготовке важную роль играют питание и восстановление — эти элементы позволяют спортсмену поддерживать необходимые кондиции.

В беседе с ESPN чемпион также отделил оценку своего нынешнего физического состояния от прогноза на предстоящий поединок.

«Я не заблуждаюсь, утверждая, будто сейчас, в 38 лет, нахожусь в лучшей форме за всю карьеру. Я уже не на пике», — подчеркнул австралиец.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

Волкановски считает, что его опыт, умение адаптироваться и особенности противостояния с Мовсаром Евлоевым помогут компенсировать возрастные изменения. В 2025 году он вернул чемпионский пояс после победы над Диего Лопесом, а в январе 2026-го вновь победил бразильца.

На UFC 333 24 октября в Абу-Даби чемпион встретится с Евлоевым, который выиграл все 20 профессиональных боев. Для россиянина это первая попытка завоевать пояс UFC. Основной кард начнется в 21.00 мск.

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